Tra le strade di Corridonia, il ricordo di Alex Zanardi rimane vivo tra i cittadini e le testimonianze locali. Si sa che il campione si rifugiava spesso in un luogo vicino all’ex bar dello Sport, dove trovava momenti di tranquillità tra una gara e l’altra. Durante una staffetta, vicino a quel punto, si verificò un episodio che è rimasto impresso nella memoria di chi era presente.

? Cosa scoprirai Dove si rifugiava Alex Zanardi tra una gara e l'altra?. Quale episodio avvenne vicino all'ex bar dello Sport durante la staffetta?. Chi ha raccontato il legame profondo tra l'atleta e il figlio?. Come ha influenzato la scuola di ciclismo locale la sua visita?.? In Breve Zanardi vinse oro nella cronoscalata e bronzo nella staffetta a Corridonia nel maggio 2019.. Mario Cartechini e il tecnico Mario Valentini coordinarono il legame con il club locale.. L'atleta subì 20 punti di sutura dopo una caduta vicino all'ex bar dello Sport.. La sfilata di 41 nazioni guidata da Zanardi coinvolse l'Università di Macerata e la Lega.. Il sabato precedente alla morte di Alex Zanardi, a 59 anni, la comunità di Corridonia ha perso un uomo che nel maggio 2019 aveva trasformato il borgo nel centro del ciclismo mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zanardi e il legame speciale con Corridonia: il ricordo di un campione

Alex Zanardi, il campione che ha insegnato a non arrendersi mai: eredità di coraggio e umanità

Notizie correlate

Leggi anche: Alex Zanardi, il campione che nelle Marche ha insegnato a non arrendersi mai: da Porto San Giorgio a Corridonia, un?eredità di coraggio e umanità

Alex Zanardi, il ricordo di Meloni: "L'Italia perde un grande campione"Scompare un uomo esemplare per tutti: la morte di Alex Zanardi suscita enorme commozione perché il campione della Formula 1 e della handbike ha...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Chi è Niccolò Zanardi, il figlio di Alex e il loro legame: Per tutti sei un esempio nello sport, per me lo sei come padre; Chi è Niccolò, il figlio di Alex Zanardi: la foto con la mano del padre e l’impegno sociale nel nome del campione; Zanardi, Inail: Profondo dolore per sua scomparsa, uomo e atleta straordinario; L'addio ad Alex Zanardi e quel suo memorabile discorso alle Paralimpiadi di Torino 2006.

Cervia, il profondo legame con Zanardi. Qui i suoi due Ironman da recordCervia abbraccia Alex Zanardi: un esempio di forza e libertà: due anni indimenticabili di Ironman, record e umanità. L’1 maggio l’ex pilota di Formula 1 è morto all’età di 59 anni. Dopo l’incidente au ... ilrestodelcarlino.it

Chi è Niccolò Zanardi, il figlio di Alex e il loro legame: «Per tutti sei un esempio nello sport, per me lo sei come padre»Il figlio di Alex Zanardi e Daniela Manni dopo l'incidente di sei anni fa scrisse: «Questa mano non la lascio, so che rivedrò presto il tuo sorriso». Sempre vicino al campione, prima del ritorno alla ... corrieredibologna.corriere.it

Radio1 Rai. . “Quando mi sono svegliato senza gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non quella che era andata persa”, è la frase pronunciata da #AlexZanardi dopo il terribile incidente del 2001. Parole che riassumono l'essenza del grande campio - facebook.com facebook

Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com