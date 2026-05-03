Un gesto compiuto con la handbike da un atleta disabile ha suscitato molte discussioni, paragonandolo simbolicamente a un celebre saluto di un atleta degli anni Sessanta. La proposta di celebrare questa azione con una statua al Foro Italico mira a riconoscere il suo valore simbolico, collegandolo a ideali storici di libertà e rivolta. La discussione si è accesa tra chi vede nel gesto un potente messaggio e chi lo interpreta come una manifestazione di protesta.

La parola destino per Alex Zanardi aveva un altro significato. Non era sinonimo dell’ineluttabile e della sua immane forza talvolta devastatrice, ma soltanto un cambio di direzione, un colpo di volante o di manubrio, un nuovo percorso. Sempre in piena luce. Perfino la sua morte ha un valore profondo: porta con sé un senso unificante. Non esiste un solo italiano che oggi non si riconosca nel suo eroe, che non nutra un’ammirazione sconfinata per lui e che oggi, dovunque si trovi, non gli dedichi un pensiero di dolorosa gratitudine. Ed è un sentimento molto significativo, in un Paese diviso su tutto, a partire dalle sue memorie storiche. Quanti come lui nell’immaginario collettivo? Davvero pochi, pochissimi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanardi con la handbike in mano vale quanto il pugno di Tommie Smith

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