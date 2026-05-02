Durante una staffetta benefica nelle colline toscane, Alex Zanardi ha perso il controllo della sua handbike in una curva, finendo contro un camion. L’incidente è stato ripreso da alcune telecamere e ha causato un immediato intervento dei soccorritori. Zanardi è stato trasportato in ospedale, dove si è deciso di intervenire chirurgicamente. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media, che hanno diffuso il video dell’accaduto.

Durante una staffetta benefica sulle colline senesi, Alex Zanardi ha perso il controlla della handbike, la ruota destra si è sollevata e il mezzo si è ribaltato invadendo la carreggiata opposta proprio mentre arrivava il tir Il 19 giugno 2020, lungo la statale 146 tra Pienza e San Quirico d’O.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alex Zanardi, l'incidente del 2020 in handbike in Toscana, dalla perdita di controllo del mezzo in curva allo scontro con il camion - VIDEO

Notizie correlate

Zanardi, l'incidente del 2020: lo scontro con un camion e la lunga riabilitazioneDiciannove anni dopo l'incidente del Lausitzring, Alex Zanardi rimane coinvolto nel secondo gravissimo incidente: nei pressi di Pienza, durante una...

Alex Zanardi e gli incidenti che hanno segnato la sua vita: dalla tragedia del 2001 allo scontro nel 2020Con la scomparsa di Alex Zanardi, il mondo non ha perso soltanto un campione assoluto, ma anche un simbolo universale di coraggio, determinazione e...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Addio Alex Zanardi, campione di Formula 1, handbike e coraggio, grande nello sport e nella vita; Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita; Addio ad Alex Zanardi, leggenda dello sport e icona di forza e rinascita; Alex Zanardi la tua Castel Maggiore ti abbraccia per sempre grata.

Gli ultimi anni di Alex Zanardi dopo l’incidente: comunicava con gli occhi, nel 2022 l’incendio in casaDopo il drammatico incidente del 2020, Alex Zanardi ha vissuto una lunga riabilitazione segnata dalla riservatezza assoluta della famiglia ... fanpage.it

Alex Zanardi e l’incidente a Pienza nel 2020: la sbandata in handbike e lo scontro con il camion, l’autista fu assoltoDal terribile schianto contro un camion durante una corsa benefica sulla statale 146 che attraversa il Senese, il campione paralimpico morto il primo maggio non si è mai più davvero ripreso. La vicend ... ilgiorno.it

Alex Zanardi, come è morto l'ex pilota L'ultimo incidente, il coma e le cure: «Comunicava con gli occhi» - facebook.com facebook

Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com