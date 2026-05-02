Alex Zanardi e il lungo ricovero al San Raffaele di Milano dopo l' incidente in handbike

Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, è deceduto all’età di 59 anni dopo un lungo ricovero al San Raffaele di Milano. Era stato coinvolto in un incidente avvenuto nel 2020 in provincia di Siena, che aveva portato a gravi conseguenze e a un prolungato periodo di ospedalizzazione. La sua morte è stata annunciata dopo mesi di cure e trattamenti intensivi.

Si è spento a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1 e poi atleta paralimpico coinvolto in un grave incidente, nel 2020, in provincia di Siena. Dopo il drammatico sinistro, Zanardi era stato trasferito all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era rimasto ricoverato a lungo.L'incidente e il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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E’ morto Alex #Zanardi, grande pilota e atleta x.com