Zampolli Witkoff e gli altri | la truppa degli inviati speciali di Trump

In vista di un incarico ufficiale, è stato nominato come inviato speciale un individuo con stretti legami con l’ex presidente, noto per aver ricevuto il suo sostegno. La nomina è stata firmata dall’ex presidente stesso, sottolineando il rapporto tra i due. Tra gli altri coinvolti nella scelta ci sono alcuni collaboratori e figure vicine all’ex mandatario, che hanno ricoperto ruoli di rappresentanza in vari eventi pubblici.

La nomina di Paolo Zampolli a inviato speciale dice già tutto su chi l’ha firmata: il suo amico Donald Trump. È un’investitura di cortesia, soprattutto per quel che riguarda l’Italia, un Paese alleato degli Usa, membro fondatore della NATO e del G7, che non ha mai avuto bisogno di un “inviato speciale” e, infatti, nessun presidente prima di Trump lo aveva mai nominato. Esiste già un canale ordinario e collaudato per le relazioni con il nostro Paese, ed è l’ambasciata americana a Roma. Il biglietto da visita di Zampolli recita: «Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali», una formula talmente generica da coprire qualunque attività, dagli incontri con politici (come quello recente, il 31 marzo, in un ristorante della Capitale con Giuseppe Conte ) alle mediazioni commerciali.🔗 Leggi su Lettera43.it

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