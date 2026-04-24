Casa Bianca ' gli inviati di Trump partono per il Pakistan domani'

Da ilgiorno.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani gli inviati dell'ex presidente degli Stati Uniti partiranno per il Pakistan. La portavoce della Casa Bianca ha annunciato questa partenza durante un'intervista a Fox News. Tra gli inviati ci sono Steve Witkoff e Jared Kushner. La notizia è stata riportata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli obiettivi del viaggio.

Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner partono per il Pakistan domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un'intervista a Fox News. Secondo Cnn inoltre, il vicepresidente JD Vance sarà pronto a recarsi a Islamabad qualora i colloqui dovessero progredire.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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