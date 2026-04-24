Casa Bianca ' gli inviati di Trump partono per il Pakistan domani'

Domani gli inviati dell'ex presidente degli Stati Uniti partiranno per il Pakistan. La portavoce della Casa Bianca ha annunciato questa partenza durante un'intervista a Fox News. Tra gli inviati ci sono Steve Witkoff e Jared Kushner. La notizia è stata riportata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli obiettivi del viaggio.

Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner partono per il Pakistan domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un'intervista a Fox News. Secondo Cnn inoltre, il vicepresidente JD Vance sarà pronto a recarsi a Islamabad qualora i colloqui dovessero progredire.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa Bianca, 'gli inviati di Trump partono per il Pakistan domani' Notizie correlate Casa Bianca, Vance andrà in PakistanIl vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance andrà in Pakistan per i colloqui con l' Iran. Leggi anche: Casa Bianca, domani il faccia a faccia Netanyahu-Trump con al centro il dossier sull’Iran. Teheran trema e chiede agli Usa di non farsi condizionare Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Casa Bianca e quell’errore di confondere fede e potere; Casa Bianca-Vaticano, storia di un'inimicizia; Alla Casa Bianca è il tutti contro tutti e al Tycoon mancano le pedine chiave; Realpolitik: Paolo Rodari: scontro tra la Casa Bianca e il Vaticano Video. Medio Oriente, la Casa Bianca: 'Gli inviati di Trump partono per il Pakistan domani' - LIVEBLOGVance in stand-by per Islamabad. 'Aspetterà di vedere se ci sono progressi'. Nyt: 'La guerra in Iran ha prosciugato le scorte Usa di missili' (ANSA) ... ansa.it Casa Bianca, 'gli inviati di Trump partono per il Pakistan domani'Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner partono per il Pakistan domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un'intervista a Fox News. (ANSA) ... ansa.it Il presidente Usa, Donald Trump, evita di fissare una scadenza per il conflitto con l'Iran, dichiarando alla Casa Bianca di non voler essere messo sotto pressione sulla questione della tempistica - facebook.com facebook #Trump lascia intendere una possibile svolta verso la pace in #Libano. Cosa ha detto il presidente Usa ai giornalisti alla Casa Bianca x.com