La missione al Festival di Sanremo I ragazzi del Verga ’inviati speciali’

I ragazzi del Verga hanno partecipato come inviati speciali a Sanremo, portando a casa un’esperienza di crescita personale e di condivisione. La loro presenza è stata motivata dall’interesse di approfondire il mondo della musica e del giornalismo, coinvolgendo anche i compagni di scuola nel racconto. Durante la manifestazione, hanno seguito gli eventi dal backstage e intervistato alcuni artisti emergenti, vivendo da vicino il fermento della festa. La loro avventura si è conclusa con nuove prospettive e tante storie da raccontare.

I “Ragazzi del Verga” inviati speciali a Sanremo: raccontano la loro esperienza di crescita e condivisione. Adolescenti e giovani che stanno affrontando o hanno vissuto la sfida contro la leucemia al Centro Maria Letizia Verga si trovano in questi giorni al Festival. Stanno esplorando i backstage, incontrando artisti, per restituire una cronaca personale del loro viaggio sanremese sui canali social della Fondazione Verga e dei Ragazzi del Verga. I “Ragazzi del Verga” è il nome del progetto destinato ai giovanissimi, tra i 14 e i 20 anni, della Fondazione Maria Letizia Verga, attiva all’interno del Centro Maria Letizia Verga di Monza, polo di riferimento nazionale per lo studio e la cura delle leucemie infantili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

