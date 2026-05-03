Zaia | Con Alex Zanardi se ne va un campione immenso

Un nuovo lutto ha colpito il mondo dello sport paralimpico, con la scomparsa di Alex Zanardi. La sua carriera ha attraversato diverse discipline, dall'automobilismo all’handbike, lasciando un segno indelebile. La notizia è stata annunciata da vari rappresentanti del settore, che hanno ricordato il suo ruolo come atleta e figura ispiratrice. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i colleghi e gli appassionati di sport.

VERONA – “Con Alex Zanardi se ne va un campione immenso, nelle piste, nell’handbike e nello sport paralimpico. Ma soprattutto se ne va un uomo che ha saputo parlare al cuore delle persone con il suo sorriso, la sua leggerezza, la sua straordinaria umanità”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Ogni volta che ho avuto modo di incontrarlo — prosegue Zaia — i suoi occhi arrivavano prima delle parole. C’era in lui una dolcezza rara, una forza mai esibita, una capacità unica di trasformare la sofferenza in coraggio e il coraggio in speranza. Per me è stato un esempio: non solo un atleta straordinario, ma un uomo capace di insegnare, senza retorica, che ogni difficoltà nella vita si può scegliere di affrontarla con sorriso e amore”.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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