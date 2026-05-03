A Pianoro si è tenuto un evento dedicato all’archeologia egizia, con un esperto che ha parlato delle recenti scoperte nei siti storici. Sono stati illustrati i nuovi cunicoli individuati nella piramide di Keope e le analisi del DNA di un famoso faraone, che potrebbero portare a nuove informazioni sulla storia antica. L’incontro ha coinvolto un pubblico interessato alle ultime novità nel campo delle scoperte archeologiche.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono i nuovi cunicoli scoperti all'interno della piramide di Keope?. Come cambierà la storia con le analisi del DNA di Tutankhamon?. Dove si trovano le tombe di Cleopatra e Marco Aurelio?. Quali tesori egizi chiederà ufficialmente di restituire Zahi Hawass?.? In Breve Presenti l'editore Marco Corradi e la traduttrice Stefania Soffra al Museo di Pianoro.. Tour italiano prevede solo sette tappe tra Roma, Napoli, Trieste e altre città.. Analisi DNA sui feti di Tutankhamon per ricostruire la linea familiare reale.. Nuove missioni subacquee ad Alessandria coinvolgeranno il team che scoprì il Titanic.. Venerdì 1 maggio 2026, il Museo Arti e Mestieri di Pianoro ha ospitato l’egittologo Zahi Hawass, figura di rilievo internazionale e segretario generale al Consiglio Supremo delle antichità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zahi Hawass a Pianoro: i segreti delle piramidi e della Sfinge

Notizie correlate

L’archeologo Zahi Hawass a Pianoro: un viaggio nell’antico EgittoPianoro, 3 maggio 2026 - Grande partecipazione a Pianoro, venerdì al Museo arti e mestieri, per l’arrivo di Zahi Hawass, tra i più celebri egittologi...

Leggi anche: I Tesori dei Faraoni raccontati da Zahi Hawass

Aggiornamenti e dibattiti

L’archeologo Zahi Hawass a Pianoro: un viaggio nell’antico EgittoHa preso il pubblico per mano e lo ha accompagnato alla scoperta delle piramidi e tra gli scavi, con l’entusiasmo che lo contraddistingue da sempre. Presentata la sua autbiografia ... ilrestodelcarlino.it

L’archeologo Zahi Hawass a PianoroServizio di Laura Guerra ... msn.com