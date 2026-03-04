I Tesori dei Faraoni raccontati da Zahi Hawass

La mostra Tesori dei Faraoni si svolge alle Scuderie del Quirinale e presenta oltre 250 pezzi provenienti dall’antico Egitto. Tra le opere esposte ci sono oggetti di grande valore storico e artistico, tra cui gioielli, statue e utensili provenienti da tombe faraoniche. L’esposizione è aperta al pubblico e prosegue con grande affluenza di visitatori.

La mostra Tesori dei Faraoni, in corso alle Scuderie del Quirinale, continua a registrare risultati straordinari: oltre 250.000 visitatori nei primi quattro mesi di apertura, e una proroga fino alla domenica 14 Giugno 2026. Un dato che colloca Tesori dei Faraoni come l'evento culturale più seguito della stagione romana e conferma il fascino senza tempo dell'antico Egitto alle Scuderie. Lunedì 23 marzo, alle 19, il Teatro Argentina ospiterà Tesori dei Faraoni raccontati da Zahi Hawass, un incontro speciale con uno dei più celebri archeologi al mondo. "Tesori dei Faraoni" al Quirinale: Valter Mainetti ricorda il trasferimento dei templi di PhilaeIl salvataggio della cultura faraonica negli anni Settanta da parte delle imprese italiane Condotte/Mazzi dimostra l'impegno per la valorizzazione... Cultura: "Tesori dei Faraoni" al Quirinale, Valter Mainetti ricorda il trasferimento dei templi di PhilaeLa mostra "Tesori dei Faraoni" esplora il legame culturale tra Italia ed Egitto, evidenziando il salvataggio di Philae negli anni '70. I Tesori dei Faraoni, viaggio nella mostra-evento: alle Scuderie del Quirinale 130 incredibili repertiRoma, 23 ott. (askanews) – Dal 24 ottobre al 3 maggio 2026: sei mesi a Roma alle Scuderie del Quirinale per vedere I Tesori dei Faraoni, la sontuosa mostra in collaborazione con il ministero della ... I Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale: a Roma i capolavori dell'antico EgittoUn tuffo nel mondo dell'eternità dell'Egitto, dove l'oro con il suo bagliore antico diventa racconto. Quel colore che evoca lusso e prosperità e che ricorda milioni di granelli che il vento trasporta ...