Nella cittadina di Yozgat, questa mattina, un’imbiancata inattesa ha coperto le strade e i campi, creando un paesaggio primaverile insolito. Le temperature sono scese improvvisamente durante le prime ore del giorno, causando un calo repentino che ha interessato anche i frutteti in piena fioritura. La neve ha avuto un impatto immediato sulle colture e sul territorio locale, sorprendendo residenti e agricoltori.

? Cosa scoprirai Come può la neve colpire i frutteti in piena fioritura?. Perché le temperature sono crollate così bruscamente all'alba?. Quali danni potrebbero subire le colture a causa del gelo improvviso?. Cosa hanno ricordato gli abitanti riguardo ai vecchi inverni?.? In Breve Pioggia notturna trasformata in neve all'alba del 3 maggio 2026.. Rischio danni meccanici e termici per i frutteti in fiore della zona.. Residenti ricordano nevicate simili avvenute anche il 19 maggio in passato.. Instabilità termica colpisce il centro urbano e le aree rurali dell'Anatolia Centrale.. Yozgat, Anatolia Centrale, si è svegliata questa domenica 3 maggio 2026 sotto una fitta nevicata che ha trasformato la città in un paesaggio bianco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yozgat, primavera sotto la neve: la città si sveglia imbiancata

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