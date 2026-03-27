Imbiancata la Ciociaria neve sui Castelli Romani | lo spettacolo primaverile inaspettato

Nella zona della Ciociaria e sui Castelli Romani si è verificata una nevicata copiosa, nonostante ci si trovi ormai a pochi giorni da aprile. Il calo delle temperature ha portato a uno spettacolo inaspettato, con i paesaggi imbiancati e un’atmosfera che ricorda un presepe. La neve ha interessato le aree collinari e montane di questa regione, creando un fenomeno climatico insolito in questo periodo dell’anno.

"Sembra un presepe", ma siamo quasi ad Aprile. Il calo delle temperature ha portato uno spettacolo inaspettato anche a pochi passi da Roma dove la neve è scesa copiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Neve e grandine a Roma, fiocchi sui Castelli Romani: imbiancate le vette intorno alla CapitaleGrandine e freddo a Roma, neve sulle porte della capitale: quali sono le vette e i comuni innevati in questo sabato di gennaio. Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno... Contenuti e approfondimenti su Castelli Romani Argomenti discussi: Rocca di Papa torna ad imbiancarsi, primi fiocchi di neve accendono i Castelli Romani. Neve alle porte di Roma: scorci imbiancati ai Castelli romani, fiocchi anche a bassa quotaNeve alle porte di Roma nella giornata di giovedì 26 marzo. Mentre la città ha registrato una grandinata caduta in vari quartieri della Capitale, fuori dall'Urbe sono state diverse le segnalazioni di ... romatoday.it Neve e grandine a Roma, fiocchi sui Castelli Romani: imbiancate le vette intorno alla CapitaleFreddo e cielo grigio: se in alcune zone sono iniziate a scendere gocce di pioggia, altri quartieri della capitale si sono svegliati con l'asfalto bianco di grandine. È questo il caso, ad esempio, di ... fanpage.it