Durante i campionati mondiali di staffetta, gli atleti italiani si preparano a competere per ottenere i pass necessari per i Giochi di Pechino 2027. La squadra maschile della 4x100 si trova di fronte a una sfida decisiva nel ripescaggio pomeridiano, con il tentativo di migliorare i tempi rispetto a quelli di Canada e Giamaica. L'obiettivo è qualificarsi per le prossime competizioni internazionali attraverso questa fase di qualificazione.

? Cosa scoprirai Come faranno gli azzurri a superare i tempi di Canada e Giamaica?. Chi può salvare la 4×100 maschile nel difficile ripescaggio pomeridiano?. Perché l'errore tecnico nella 4×100 femminile ha rischiato il tutto per tutto?. Quali atleti devono garantire i passaggi decisivi per Pechino 2027?.? In Breve 4×400 mista: Benati, Polinari, Aceti e Coiro hanno già assicurato il pass con 3:10:60.. 4×400 femminile: Borga, Troiani, Bonora e Mangione qualificate con tempo di 3:24:46.. 4×100 mista: Tardioli, Valensin, Bernardi e Siragusa lottano nel ripescaggio alle 14:02.. 4×100 maschile: Ceccarelli, Randazzo, Desalu e Ali disputano il ripescaggio alle 15:47.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - World Relays: l’Italia sfida il mondo per i pass a Pechino 2027

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