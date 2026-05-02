Italia promossa in finale nella 4×400 mista alle World Relays! Pass mondiale in tasca per Pechino

Durante le World Relays in corso a Gaborone, l’Italia è riuscita a qualificarsi per la finale della staffetta 4×400 metri mista. La squadra italiana ha ottenuto il pass mondiale, garantendosi così un posto per i prossimi campionati di Pechino. La qualificazione è arrivata al primo tentativo, confermando la prestazione positiva della formazione nazionale in questa gara.

Missione compiuta! L’Italia centra al primo colpo il principale obiettivo della vigilia e accede alla finale della 4×400 mista alle World Relays 2026 in corso di svolgimento a Gaborone. Con questo risultato arriva in automatico per la staffetta azzurra anche la qualificazione diretta ai Campionati Mondiali di Pechino 2027 e la possibilità di giocarsi domani uno dei sei pass a disposizione per l’Ultimate Championship del prossimo settembre a Budapest. Il quartetto italiano composto nell’ordine da Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti ed Eloisa Coiro ha disputato un’ottima gara nell’ultima delle tre batterie previste, restando sempre nelle posizioni di vertice e dimostrando una compattezza davvero notevole anche grazie a dei cambi puliti e tutto sommato abbastanza efficaci nonostante alcune situazioni difficili nel traffico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia promossa in finale nella 4×400 mista alle World Relays! Pass mondiale in tasca per Pechino Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista azzurra in finale e qualificate per Pechino 2027! Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai MondialiSi apre con una brutta notizia per i colori azzurri la giornata inaugurale delle World Relays 2026, in programma a Gaborone e valevole come primo... Altri aggiornamenti Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai MondialiSi apre con una brutta notizia per i colori azzurri la giornata inaugurale delle World Relays 2026, in programma a Gaborone e valevole come primo grande ... oasport.it LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista azzurra in finale e qualificate per Pechino 2027!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05: Si passa alla 4x100 donne, queste le protagoniste della prima batteria. Prime due e migliori due tempi in ... oasport.it