World Relays 2026 | l’Italia sfida il Botswana per Pechino 2027
Dal 2 maggio a Gaborone si tengono i World Relays 2026, una competizione che assegna i biglietti per i Mondiali di Pechino 2027. L’Italia partecipa alla rassegna con l’atleta Dosso, puntando a ottenere il pass per la manifestazione cinese, anche se manca l’assenza di Jacobs. La sfida principale si gioca contro il Botswana, che rappresenta uno degli avversari più temuti in questa fase di qualificazione.
? Cosa sapere Le World Relays 2026 iniziano a Gaborone il 2 maggio per i posti a Pechino.. L'Italia punta ai pass per i Mondiali con Dosso nonostante l'assenza di Jacobs.. Le World Relays 2026 inizieranno a Gaborone sabato 2 maggio, mettendo in lizza dodici posti su sedici per le specialità che porteranno gli atleti ai Campionati Mondiali di Pechino 2027. Il countdown per la rassegna mondiale dedicata esclusivamente alle staffette è ormai entrato nella fase finale. La capitale del Botswana ospiterà, tra sabato 2 e domenica 3 maggio, una competizione che rappresenta un passaggio obbligato per il prestigio internazionale: i primi due team di ogni batteria disputata durante il primo turno di sabato si assicureranno direttamente il pass per i Mondiali del 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu
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