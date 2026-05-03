World Relays Gaborone seconda giornata | i quartetti azzurri per finali e qualificazioni Dosso nella 4×100 mista

Durante la seconda giornata dei World Relays a Gaborone, le staffette italiane sono scese in pista con obiettivi diversi. La 4×100 mista e la 4×100 maschile sono impegnate nelle qualificazioni per raggiungere la finale di Pechino, mentre le altre tre squadre già qualificate cercano di ottenere posizioni di rilievo nelle rispettive finali. Gli atleti italiani si sono confrontati con le altre nazioni nelle diverse gare di staffetta.

La 4×100 mista e la 4×100 maschile cercano il pass per Pechino, le altre tre staffette già qualificate vanno a caccia di piazzamenti di prestigio nelle finali. Diretta su RaiSport dalle 14. Tutto pronto per la giornata conclusiva delle World Relays di Gaborone. La FIDAL ha ufficializzato i cinque quartetti azzurri che scenderanno in pista domenica 3 maggio, con il via alle ore 14:00 in diretta su RaiSport. Due le missioni aperte: la 4×100 mista e la 4×100 maschile devono ancora conquistare il pass per i Mondiali di Pechino 2027, passando tra le prime due di ogni batteria. Le altre tre staffette — già qualificate ieri — tornano in pista per le finali alla ricerca di piazzamenti di prestigio.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab DossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le... L’Italia cambia per inseguire i Mondiali: Dosso spostata, nuovo lancio per la 4×100 maschile. I quartetti alle World RelaysSeconda e ultima giornata di gare a Gaborone (Botswana), dove vanno in scena le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027; Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; Valensin e Pavese nelle staffette azzurre alle World Relays. Atletica: World Relays, definito quartetto azzurro per la 4x100Sono stati definiti i quartetti per la seconda giornata delle World Relays a Gaborone, in Botswana, l'evento mondiale che qualifica le staffette per il Mondiale del prossimo anno a Pechino. (ANSA) ... ansa.it L’Italia cambia per inseguire i Mondiali: Dosso spostata, nuovo lancio per la 4×100 maschile. I quartetti alle World RelaysSeconda e ultima giornata di gare a Gaborone (Botswana), dove vanno in scena le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette. L'Italia ha raggiunto ... oasport.it Sono già 3 le staffette azzurre che hanno guadagnato il pass per i prossimi Campionati Mondiali che si disputeranno a Pechino, in Cina. Al World Relays a Gaborone (Botswana), si sono qualificati: la 4x400 (3:24.46) e la 4x100 (42.94) femminili, la 4x400 mist - facebook.com facebook L’ #atletica italiana guarda a #Gaborone in Botswana, teatro il 2 e 3 maggio delle #WorldRelays. I dettagli su #zonamistamagazine x.com