L’Italia cambia per inseguire i Mondiali | Dosso spostata nuovo lancio per la 4×100 maschile I quartetti alle World Relays

In Botswana si svolgono le ultime gare delle World Relays, considerate i Mondiali di staffette. In Italia, si sono registrati alcuni cambiamenti: la gara di Dosso è stata spostata e è previsto un nuovo tentativo per la staffetta 4×100 maschile. La giornata si concentra sulle gare a squadre, con i quartetti italiani in attesa di scendere in pista durante la manifestazione.

Seconda e ultima giornata di gare a Gaborone (Botswana), dove vanno in scena le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette. L’Italia ha raggiunto la finale con tre squadre ed è così riuscita a qualificarsi ai Mondiali 2027 di atletica: 4×100 donne, 4×400 donne e 4×400 mista hanno raggiunto l’obiettivo di questa trasferta in terra africana e oggi scenderanno in pista per provare a conquistare una medaglia in un contesto altamente competitivo. La 4×100 mista e la 4×100 maschile sono invece chiamate a inseguire l’ammissione alla rassegna iridata del prossimo anno attraverso il secondo round di qualificazione: in palio altri quattro pass per Pechino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia cambia per inseguire i Mondiali: Dosso spostata, nuovo lancio per la 4×100 maschile. I quartetti alle World Relays Notizie correlate L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e DossoL’Italia vuole essere grande protagonista nella prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputano durante... World Relays, Italia fuori con la 4×100 maschile: si complica la via per i MondialiBrutte notizie per l’Italia nell’atletica: gli uomini azzurri della 4×100 non parteciperanno alle World Relays, tempo troppo alto Oggi ci si... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; World Relays: già 3 staffette ai Mondiali; Italia in finale con il brivido anche nella 4×100 femminile alle World Relays! Le azzurre volano ai Mondiali; World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027. L’Italia cambia per inseguire i Mondiali: Dosso spostata, nuovo lancio per la 4×100 maschile. I quartetti alle World RelaysSeconda e ultima giornata di gare a Gaborone (Botswana), dove vanno in scena le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette. L'Italia ha raggiunto ... oasport.it LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia a caccia di altri due pass per i MondialiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei World Relays 2026, il Mondiale per ... oasport.it L’Italia cambia per inseguire i Mondiali: Dosso spostata, nuovo lancio per la 4×100 maschile. I quartetti alle World Relays - x.com Una grande staffetta femminile 4x400 brilla alle World Relays in Botswana e con un 3.24.46 conquista la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027. Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, road to Pechino. BRAVISSIME! - facebook.com facebook