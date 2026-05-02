Benvenuti alla diretta delle gare di staffetta ai World Relays 2026, in corso a Gaborone, Botswana. La giornata di apertura vede in pista i quartetti azzurri, impegnati nella fase preliminare con l’obiettivo di qualificarsi per le finali. Tra gli atleti in gara c’è anche Zaynab Dosso, che partecipa alle competizioni con la squadra italiana. Seguite con noi gli aggiornamenti sulle prestazioni in tempo reale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana. L’ appuntamento del week end in Africa mette in palio sei titoli ma soprattutto i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Nella prima giornata l’obiettivo principale sarà centrare subito la qualificazione: in ogni gara passeranno le prime due di ciascuna batteria più i due migliori tempi. Chi non dovesse riuscirci avrà una seconda possibilità domenica nel turno supplementare. L’Italia si presenta con cinque staffette: 4×100 maschile e femminile, 4×400 femminile, 4×100 mista e 4×400 mista.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab Dosso

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