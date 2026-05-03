World Relays azzurre sugli scudi | la 4x100 è quarta la 4x400 eguaglia il record italiano

Alle World Relays di Gaborone, in Botswana, le staffette italiane hanno ottenuto risultati significativi. La 4x100, con atleti Pagliarini, Hooper, Kaddari e Pavesi, ha concluso in quarta posizione con un tempo di 42”61, a 30 centesimi dal podio. La 4x400, composta da Borga, Troiani, Bonora e Mangione, ha fermato il cronometro a 3’23”40, eguagliando il record italiano.

Il quarto posto della 4x100 femminile, il quinto della 4x400 mista (con annessa promozione al 1° Ultimate Championship dell’11-13 settembre a Budapest), il sesto della 4x400 femminile con tanto di record nazionale eguagliato e la qualificazione anche della 4x100 mista ai Mondiali di Pechino 2027 (quarta squadra su cinque in gara). La seconda e ultima giornata delle World Relays ai 1030 sul livello del mare di Gaborone, capitale del Botswana, regala altre soddisfazioni all’Italia. Ma - al netto dell’assenza della 4x400 maschile, nemmeno ammessa tra le 24 partecipanti - anche la conferma di una situazione difficoltosa: quella della 4x100 maschile, tra il 2021 e il 2024 oro olimpico, argento mondiale e oro europeo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Relays, azzurre sugli scudi: la 4x100 è quarta, la 4x400 eguaglia il record italiano Notizie correlate Record italiano! La 4×400 vola con Borga, Troiani, Bonora e Mangione: fiammata alle World Relays. Norvegia scatenataL’Italia ha eguagliato il record nazionale della 4×400 femminile, correndo in 3:23. Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri ai ripescaggi col record italiano nella 4×100 mista Altri aggiornamenti Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027; Valensin e Pavese nelle staffette azzurre alle World Relays; World Relays: già 3 staffette ai Mondiali. World Relays, azzurre sugli scudi: la 4x100 è quarta, la 4x400 eguaglia il record italianoA Gaborone, in Botswana, Pagliarini, Hooper, Kaddari e Pavesi, con 4261, a 30/100 dal podio. Borga, Troiani, Bonora e Mangione fanno 3’2340. La 4x400 mista è quinta, anche la 4x100 mista conquista i ... gazzetta.it Atletica: World Relays, definito quartetto azzurro per la 4x100Sono stati definiti i quartetti per la seconda giornata delle World Relays a Gaborone, in Botswana, l'evento mondiale che qualifica le staffette per il Mondiale del prossimo anno a Pechino. (ANSA) ... ansa.it Quattro staffette italiane volano ai Mondiali, la 4x100 maschile è rimandata. Dosso trascinatrice. Il resoconto dell'ultima giornata delle World Relays - facebook.com facebook Italia granitica con la 4×100 femminile: Pagliarini ammalia, quarto posto senza Dosso alle World Relays! - x.com