World Relays anche la 4×100 mista ai Mondiali | Italia cala il poker

Durante i Mondiali di atletica a Gaborone, la squadra italiana di staffetta ha conquistato il quarto biglietto per i Giochi di Pechino 2027, grazie alla vittoria nel ripescaggio. La formazione composta da Dosso, Tardioli, Valensin e Bernardino ha ottenuto il pass durante la competizione dei World Relays, confermando la presenza italiana anche nella staffetta 4×100 metri mista. Questa qualificazione completa il poker di partecipazioni italiane ai prossimi appuntamenti internazionali.

A Gaborone arriva il quarto pass per Pechino 2027: decisiva la vittoria nel ripescaggio con Dosso, Tardioli, Valensin e Bernardino. L’Italia continua a crescere alle World Relays di Gaborone e centra anche la qualificazione della 4×100 mista ai Mondiali di Pechino 2027. Dopo le tre staffette già promosse nella prima giornata, arriva così il quarto pass azzurro, completando un bilancio di grande valore. Decisiva la prova nel turno di ripescaggio, dove il quartetto composto da Zaynab Dosso, Tardioli, Elisa Valensin e Andrea Bernardi si impone con il tempo di 40.69, migliorando il 40.96 della batteria precedente e precedendo il Portogallo (40.76).🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Attesa per la 4×100 maschile Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai MondialiSi apre con una brutta notizia per i colori azzurri la giornata inaugurale delle World Relays 2026, in programma a Gaborone e valevole come primo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; World Relays, programma completo e dove vederla in tv; World Relays: già 3 staffette ai Mondiali; Zaynab Dosso: Ai World Relays non dovevo esserci, ma all’Italia non si dice di no. Alfred guardava ogni mio passo. World Relays, anche la 4×100 mista ai Mondiali: Italia cala il pokerA Gaborone arriva il quarto pass per Pechino 2027: decisiva la vittoria nel ripescaggio con Dosso, Tardioli, Valensin e Bernardino. L’Italia continua a crescere ... sportface.it Atletica: World Relays, definito quartetto azzurro per la 4x100Sono stati definiti i quartetti per la seconda giornata delle World Relays a Gaborone, in Botswana, l'evento mondiale che qualifica le staffette per il Mondiale del prossimo anno a Pechino. Oggi pomer ... sport.quotidiano.net ITALIA SHOW! 4x100 MISTA AI MONDIALI Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso firmano il quarto pass azzurro per Pechino 2027: vinto il turno di ripescaggio alle World Relays di Gaborone in 40.69 e si vola in Cina! DIRETTA TV su - facebook.com facebook World Relays, i quartetti per il Day 2 in Botswana 4x100 MX - Tardioli, Valensin, Bernardi, Dosso 4x100 U - Longobardi, Randazzo, Desalu, Ali 4x400 MX - Benati, Polinari, Aceti, Coiro 4x100 D - Pagliarini, Hooper, Kaddari, Pavese 4x400 D - Borga, Troiani, x.com