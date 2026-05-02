Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays | domani una nuova chance per volare ai Mondiali

La giornata inaugurale delle World Relays 2026 si è aperta con una notizia negativa per le squadre italiane, che non sono riuscite a qualificarsi per la finale nella staffetta 4×100 metri mista. La competizione si tiene a Gaborone e rappresenta il primo grande appuntamento internazionale della stagione outdoor su pista. Domani, le squadre italiane avranno un’altra occasione per conquistare il pass per i Mondiali.

Si apre con una brutta notizia per i colori azzurri la giornata inaugurale delle World Relays 2026, in programma a Gaborone e valevole come primo grande evento internazionale della stagione outdoor su pista. L’Italia ha fallito purtroppo la qualificazione alla finale con la 4×100 mista, ma avrà domani una seconda opportunità di staccare il pass in questa specialità per i Mondiali di Pechino 2027. L’inedito quartetto italiano composto nell’ordine da Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e dalla veterana Irene Siragusa ha chiuso la prima delle tre batterie in quinta posizione con il tempo di 40.96, piuttosto lontano dal quartetto di...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai Mondiali Notizie correlate World Relays, Italia fuori con la 4×100 maschile: si complica la via per i MondialiBrutte notizie per l’Italia nell’atletica: gli uomini azzurri della 4×100 non parteciperanno alle World Relays, tempo troppo alto Oggi ci si... Zaynab Dosso faro di un’Italia sperimentale alle World Relays: mirino puntato verso i Mondiali 2027Il primo grande appuntamento della stagione outdoor su pista è ormai alle porte per l’atletica italiana, che disputerà questo weekend in Botswana le... Aggiornamenti e dibattiti Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai MondialiSi apre con una brutta notizia per i colori azzurri la giornata inaugurale delle World Relays 2026, in programma a Gaborone e valevole come primo grande ... oasport.it World Relays: record mondiale Giamaica nella 4x100mx: Italia da primato ma lontana dalla finalePrimo aggiornamento, oggi sabato 2 maggio, dai World Relays 2026 che si stanno disputando in Botswana a Gaborone e di cui qui trovate tutte le informazioni utili: preview, diretta tv e orario. Si part ... msn.com