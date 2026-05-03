Oggi, domenica 3 maggio, la seconda e ultima giornata delle World Relays si svolge a Gaborone, in Botswana, con inizio alle ore 14.02. La manifestazione, nota anche come i Mondiali di staffette, prosegue con le gare di staffetta e vede la partecipazione di atleti italiani. La competizione viene trasmessa in diretta televisiva e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le varie discipline che si tengono in questa sede.

Oggi domenica 3 maggio (a partire dalle ore 14.02) andrà in scena la seconda e ultima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che hanno animato il fine settimana in quel di Gaborone (Botswana). Si disputeranno l e finali delle varie discipline (4×100 e 4×400 per uomini, donne, mista): le otto compagini ammesse all’atto conclusivo hanno già guadagnato la qualificazione ai Mondiali 2027 di atletica e lotteranno per salire sul podio. In precedenza si disputeranno i secondi turni di qualificazione: hanno diritto di partecipazione le squadre escluse dalle rispettive finali, in palio altri quattro pass per la rassegna iridata del prossimo anno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Relays 2026 oggi: orari 3 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Notizie correlate

World Relays 2026 oggi: orari 2 maggio, tv, streaming, italiani in garaQuest’oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026.

World Relays 2026 oggi in tv: orari sabato 2 maggio, streaming, italiani in garaQuest’oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; World Relays: già 3 staffette ai Mondiali; World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027.

World Relays 2026 oggi: orari 3 maggio, tv, streaming, italiani in garaOggi domenica 3 maggio (a partire dalle ore 14.02) andrà in scena la seconda e ultima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette ... oasport.it

LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 14.05 con la seconda e ultima giornata del Mondiale di ... oasport.it

Una grande staffetta femminile 4x400 brilla alle World Relays in Botswana e con un 3.24.46 conquista la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027. Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, road to Pechino. BRAVISSIME! - facebook.com facebook

L’Italia dell’atletica corre alle World Relays in Botswana nel ricordo di Zanardi. Minuto di silenzio in tutti gli eventi del fine settimana #atleticaitaliana x.com