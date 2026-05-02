Oggi, sabato 2 maggio, si svolge a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026. La manifestazione di atletica leggera vede la partecipazione di atleti di varie nazionalità, tra cui alcuni italiani, impegnati in diverse discipline di corsa e staffette. Sono previsti orari di gara, con copertura in diretta televisiva e streaming online per seguire le competizioni dal vivo.

Quest’oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026. La capitale del Botswana ospita l’evento mondiale dedicato alle staffette che metterà in palio ben 12 pass su 16 in ciascuna specialità per i Campionati del Mondo di Pechino 2027 (gli ultimi quattro posti verranno assegnati tramite le top list della prossima stagione). Il day-1 della kermesse vedrà lo svolgimento del primo turno, con le migliori due di ogni batteria che voleranno in finale (e di conseguenza ai Mondiali 2027) mentre le altre si giocheranno la seconda opportunità domani ai ripescaggi. L’Italia comunicherà solamente a ridosso delle competizioni la composizione delle sue cinque staffette: 4×100 uomini e donne, 4×400 donne, 4×100 e 4×400 mista.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Relays 2026 oggi: orari 2 maggio, tv, streaming, italiani in gara

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