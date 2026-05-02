World Relays 2026 oggi in tv | orari sabato 2 maggio streaming italiani in gara

Oggi, sabato 2 maggio, si svolge a Gaborone la prima giornata delle World Relays 2026. La manifestazione, che coinvolge atleti di diverse nazioni, si può seguire in diretta televisiva e in streaming. Sono previste varie gare di staffetta, con partecipanti italiani tra le squadre in gara. La giornata si conclude con le competizioni serali che attirano l’attenzione degli appassionati di atletica.

Quest’oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026. La capitale del Botswana ospita l’evento mondiale dedicato alle staffette che metterà in palio ben 12 pass su 16 in ciascuna specialità per i Campionati del Mondo di Pechino 2027 (gli ultimi quattro posti verranno assegnati tramite le top list della prossima stagione). LA DIRETTA LIVE DELLE WORLD RELAYS DI ATLETICA DALLE 14.05 Il day-1 della kermesse vedrà lo svolgimento del primo turno, con le migliori due di ogni batteria che voleranno in finale (e di conseguenza ai Mondiali 2027) mentre le altre si giocheranno la seconda opportunità domani ai ripescaggi.🔗 Leggi su Oasport.it

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