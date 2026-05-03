World Relays 2026 oggi in tv | orari domenica 3 maggio streaming italiani in gara

Oggi, domenica 3 maggio, alle 14.02, inizia la seconda giornata delle World Relays a Gaborone, in Botswana. La manifestazione, nota anche come Mondiali di staffette, si svolge durante tutto il fine settimana. Sono previste diverse gare con atleti italiani in pista, e l'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La giornata si concentra sulla conclusione delle competizioni di staffette, con diverse formazioni da tutto il mondo in corsa.

Oggi domenica 3 maggio (a partire dalle ore 14.02) andrà in scena la seconda e ultima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che hanno animato il fine settimana in quel di Gaborone (Botswana). Si disputeranno l e finali delle varie discipline (4×100 e 4×400 per uomini, donne, mista): le otto compagini ammesse all’atto conclusivo hanno già guadagnato la qualificazione ai Mondiali 2027 di atletica e lotteranno per salire sul podio. LA DIRETTA LIVE DELLE WORLD RELAYS DI ATLETICA DALLE 14.02 In precedenza si disputeranno i secondi turni di qualificazione: hanno diritto di partecipazione le squadre escluse dalle rispettive finali, in palio altri quattro pass per la rassegna iridata del prossimo anno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Relays 2026 oggi in tv: orari domenica 3 maggio, streaming, italiani in gara Notizie correlate World Relays 2026 oggi: orari 2 maggio, tv, streaming, italiani in garaQuest’oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026. Leggi anche: World Relays 2026 oggi: orari 3 maggio, tv, streaming, italiani in gara Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; World Relays: già 3 staffette ai Mondiali; World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027. World Relays 2026 oggi in tv: orari domenica 3 maggio, streaming, italiani in garaOggi domenica 3 maggio (a partire dalle ore 14.02) andrà in scena la seconda e ultima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette ... oasport.it LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: l’Italia si gioca altri due pass per i MondialiBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a ... oasport.it Una grande staffetta femminile 4x400 brilla alle World Relays in Botswana e con un 3.24.46 conquista la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027. Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, road to Pechino. BRAVISSIME! - facebook.com facebook L’Italia dell’atletica corre alle World Relays in Botswana nel ricordo di Zanardi. Minuto di silenzio in tutti gli eventi del fine settimana #atleticaitaliana x.com