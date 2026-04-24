Sindrome di Rett studio italiano indica nuove strade per la terapia genica

Una ricerca condotta in Italia ha individuato nuove possibilità per la terapia genica della sindrome di Rett, una malattia rara del neurosviluppo causata dalla perdita di funzione del gene MeCP2. Lo studio ha analizzato approcci innovativi per intervenire sulla patologia, offrendo potenziali strade terapeutiche ancora in fase di sviluppo. La scoperta rappresenta un passo avanti nella comprensione e nel trattamento di questa condizione genetica.

(Adnkronos) – Una scoperta tutta italiana indica nuove strade per la terapia genica della sindrome di Rett, malattia rara del neurosviluppo causata dalla perdita di funzione del gene MeCP2. Una patologia nota anche come sindrome delle 'bimbe dagli occhi belli', perché colpisce soprattutto le bambine, che – nonostante la regressione delle abilità motorie e del linguaggio e la ridotta interazione sociale associate alla malattia – conservano uno sguardo intenso con cui comunicano con chi le circonda. Bimbe che, appunto, parlano con gli occhi. Oggi non esistono terapie in grado di arrestare o invertire la progressione dei sintomi, ma...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate “Corretta la trisomia 21 nei topi”, potenziale nuova frontiera della terapia genica per la Sindrome di DownChe la terapia genica potesse permettere trattamenti mai pensati prima lo si era capito da tempo e con il passare degli anni l’applicazione della... Sindrome di Rett:a Vasto una raccolta fondi per la ricercaIl Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna organizza una speciale raccolta fondi per la ricerca e conoscere meglio la sindrome di Rett, una... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Anavex collega autismo e Alzheimer tramite disfunzione dell’autofagia. Sindrome di Rett, studio italiano indica nuove strade per la terapia genicaUna scoperta tutta italiana indica nuove strade per la terapia genica della sindrome di Rett, malattia rara del neurosviluppo causata dalla perdita di funzione del gene MeCP2. Una patologia nota anche ... adnkronos.com Sindrome di Rett: uno studio italiano indica nuove strade per la terapia genicaUna collaborazione di ricerca tra il Cnr e l’Ospedale San Raffaele di Milano ha portato a definire una funzione finora sconosciuta della proteina MeCP2, con rilevanti implicazioni per lo sviluppo di n ... corriere.it