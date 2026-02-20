Wines Experience E il vino italiano conquista il mondo

Wines Experience si svolge perché il vino italiano sta conquistando il mercato internazionale. Durante l’evento, i partecipanti scoprono le caratteristiche uniche delle produzioni locali attraverso degustazioni guidate e incontri diretti con i produttori. La manifestazione si tiene in una zona strategica, vicino alle principali rotte di esportazione, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo. Oltre alle degustazioni, vengono organizzate visite alle aziende vinicole e laboratori pratici. La crescita dell’interesse globale per il vino italiano ha portato questa iniziativa nel cuore di molti appassionati.

Wines Experience: non un tour di sogno tra vigneti e cantine, non una gita per scoprire i tesori enologici di un territorio, non un'originale degustazione alla scoperta delle meraviglie dei vini. Questo nome nasconde molto di più. È una nuova piattaforma internazionale dedicata alla promozione del vino italiano in tre mercati strategici: Regno Unito, Vietnam, Messico. A svilupparla, United Experience - una società internazionale dedicata alla creazione di eventi, progetti di comunicazione e contenuti multimediali - in collaborazione con Fiere Italiane SEA e BolognaFiere, per rispondere all'esigenza di proporre un modello innovativo che metta al centro la qualità delle relazioni, la visibilità dei brand e un racconto contemporaneo e innovativo del Made in Italy.