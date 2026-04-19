Robot Honor spacca il record | mezza maratona in soli 50 minuti

Un robot prodotto da Honor ha completato una mezza maratona a Pechino in 50 minuti e 26 secondi, stabilendo un nuovo record di velocità. Si tratta di un umanoide progettato per gare di resistenza atletica, che ha attraversato i 21 chilometri e 97 metri in meno di un’ora. La prestazione si inserisce in un contesto di test e dimostrazioni tecnologiche legate allo sviluppo di robot capaci di competere in attività sportive.

Un umanoide prodotto da Honor ha riscritto i canoni della resistenza atletica a Pechino, tagliando il traguardo della mezza maratona con un cronometro di 50'26''. La prestazione, avvenuta su percorsi separati per garantire la sicurezza dei corridori umani e l'assenza di collisioni, vede la macchina mantenere una velocità media di circa 25kmh, superando abbondantemente il primato mondiale attuale di 57'20'' registrato da Kiplimo. L'evoluzione tecnologica tra cadute e prestazioni d'élite Il salto .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Robot Honor spacca il record: mezza maratona in soli 50 minuti Notizie correlate Robot cade prima del traguardo ma supera il record di Kiplino nella mezza maratona a PechinoRisultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall'altra i robot. Cina, il robot umanoide corre una mezza maratona e supera il record degli umaniUn robot umanoide che domenica ha vinto una mezza maratona per robot a Pechino ha corso più veloce del record mondiale degli umani, dimostrando il... Aggiornamenti e dibattiti Robot cade prima del traguardo ma supera il record umano di Kiplimo nella mezza maratona a PechinoRisultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall'altra i robot ... fanpage.it Robot umanoidi in gara: la sfida di Honor alla maratona di 21 kmAncora una volta in connubio tra sport e robotica torna in auge, e stavolta c'è implicato un brand che conosciamo molto bene sui nostri canali, soprattutto per la tecnologia mobile. Honor sta letteral ... hdblog.it