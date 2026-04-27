Negli ultimi cinque anni, il settore agricolo italiano ha visto scomparire circa 50.000 imprese, un calo che ha segnato profondamente il comparto. Nei primi tre mesi del 2026, i dati di Movimprese indicano la perdita di oltre 6.100 aziende agricole, evidenziando una tendenza negativa che si protrae nel tempo. La situazione mette in luce le difficoltà che affrontano le imprese del settore, con un impatto evidente sul panorama agricolo nazionale.

? Cosa sapere L'agricoltura italiana perde 6.141 imprese nel primo trimestre 2026 secondo i dati Movimprese.. Il settore ha perso 50.000 aziende tra il 2020 e il 2025 secondo Unioncamere.. Nel primo trimestre del 2026, il settore agricolo italiano ha registrato la scomparsa di 6.141 imprese, un calo dello 0,91% che segna una frattura netta rispetto al resto dell’economia nazionale, che nello stesso periodo ha invece guadagnato 690 unità. Mentre i dati di Movimprese mostrano un sistema imprenditoriale complessivo in leggero aumento, l’agricoltura sembra scivolare lungo una traiettoria di declino costante e strutturale. L’Osservatorio del Centro di Documentazione e Ricerca di Altragricoltura sta analizzando questa divergenza, evidenziando come il comparto non stia semplicemente attraversando una fase negativa, ma stia cambiando natura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura in crisi: -50.000 imprese svanite in soli 5 anni

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