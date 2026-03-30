una pasquetta alla scoperta dei musei del casentino

Il 30 marzo 2026, si è svolta una giornata dedicata alla visita dei musei nel Casentino. Tra le strutture coinvolte ci sono il Museo Archeologico e altri locali espositivi della zona. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno potuto esplorare le collezioni e le mostre temporanee presenti nelle diverse sedi.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . Il Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena e il Museo dell’Arte della Lana di Stia apriranno eccezionalmente le porte nella giornata di lunedì 6 aprile per due visite guidate che, organizzate dalla cooperativa Oros, permetteranno di vivere esperienze immersive tra storia, tradizioni e saperi del territorio. Visitatori e turisti saranno accompagnati in una doppia iniziativa per conoscere le radici del Casentino attraverso percorsi narrativi, reperti archeologici e testimonianze della lavorazione della lana che hanno segnato l’identità culturale, economica e sociale della vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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