Welfare di prossimità l’Unione Valli Taro e Ceno fa scuola

L’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno ha ottenuto un finanziamento per il progetto “Sentinella Alta Val Taro”, approvato nella prima fase del bando “Welfare Connesso 2026” promosso da Fondazione Cariparma. Il progetto mira a sviluppare servizi di welfare di prossimità nella zona dell’Alta Val Taro, coinvolgendo le amministrazioni locali e le realtà del territorio. La selezione e l’approvazione sono state comunicate ufficialmente dall’ente promotore.

È l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno a guidare il progetto “Sentinella Alta Val Taro”, ammesso e finanziato nella prima fase del bando “Welfare Connesso 2026” di Fondazione Cariparma.Un risultato significativo per il territorio montano dell’Appennino parmense, che vede nella Casa della.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Scuola e Welfare, prosegue nell’Alta val di Taro il tour della RegioneDalla scuola dell’infanzia di Bedonia - che garantisce servizi 0-6 anni aperti dodici mesi l’anno, con orario esteso dalle 7. Minori e social in Calabria, Belmonte: “Non bastano i divieti, serve un welfare di prossimità”Nel dibattito nazionale sull’accesso dei minori ai social media e sulla sicurezza giovanile interviene Antonio Belmonte , a nome dell’Osservatorio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Welfare di prossimità, l’Unione Valli Taro e Ceno fa scuola; Welfare che impresa compie 10 anni. Torna l’iniziativa che sostiene lo sviluppo di soluzioni ad alto impatto sociale; Roma sperimenta il badante di condominio, un nuovo modello di assistenza per gli anziani - OMaR; Nasce LOOM: la Fondazione Franco Demarchi presenta il nuovo Hub Culturale per il territorio. Crea Welfare rafforza la piattaforma per promuovere il welfare aziendale di prossimità, con il sostegno di AssimocoCreare un modello scalabile di rigenerazione dei territori. Con questo obiettivo Crea Welfare ha rafforzato la propria piattaforma. simplybiz.eu Assimoco sostiene il welfare territoriale di Crea WelfareLa nuova piattaforma phygital porta il welfare aziendale nelle Pmi e rafforza il legame tra imprese, comunità e servizi locali. insurzine.com BTV News canale 85. . WELFARE DI COMUNITÀ, LA PUGLIA VARA IL PIANO SOCIALE DA 1,1 MILIARDI - facebook.com facebook Riunione della Commissione #Welfare di Anci Liguria, presieduta da Luca Volpe del Comune di Imperia. I temi in discussione: Riparto fondo per "Il dopo di noi"; #PSSIR: iter; Revisione del manuale di autorizzazione delle strutture sociali; Varie. x.com