In Calabria, il rappresentante dell’Osservatorio sulle Nuove Povertà ha commentato la questione dell’uso dei social da parte dei minori, sottolineando che i divieti da soli non sono sufficienti. Ha evidenziato la necessità di un intervento di welfare di prossimità, che affronti le radici sociali ed educative del problema. La discussione riguarda la sicurezza giovanile e l’accesso ai social media, con particolare attenzione alla situazione regionale.

Nel dibattito nazionale sull’accesso dei minori ai social media e sulla sicurezza giovanile interviene Antonio Belmonte, a nome dell’Osservatorio sulle Nuove Povertà, ponendo l’accento sulla dimensione sociale ed educativa del fenomeno, con particolare riferimento alla Calabria. “Non basta vietare” Secondo l’Osservatorio, la questione non può essere affrontata solo attraverso la regolamentazione tecnologica, ma richiede un intervento più ampio sul fronte della povertà educativa, che priva molti giovani delle opportunità per crescere e sviluppare le proprie aspirazioni. «Il divieto è uno strumento, ma non la sola soluzione – afferma Belmonte –. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Minori e social in Calabria, Belmonte: “Non bastano i divieti, serve un welfare di prossimità”

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Prima bloccano la proposta bipartisan sull'accesso dei minori ai social. Poi vogliono fare un decreto governativo. Il governo Meloni si appropria di un lavoro serio fatto in Parlamento e si rischia di non arrivare a nulla. E' un gravissimo errore @marianna_madia x.com