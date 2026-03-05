Scuola e Welfare prosegue nell’Alta val di Taro il tour della Regione

Nell’Alta val di Taro, la Regione sta portando avanti il suo tour dedicato a scuola e welfare. Nonostante alcune difficoltà, il modello di welfare di comunità adottato in questa zona dimostra che anche in aree montane si possono offrire servizi di livello elevato. L’obiettivo è mostrare come l’innovazione possa rendere queste comunità più attrattive e sostenibili nel tempo.

Dalla scuola dell’infanzia di Bedonia - che garantisce servizi 0-6 anni aperti dodici mesi l’anno, con orario esteso dalle 7.30 alle 18.30 - ai servizi per gli anziani dell’Asp di Compiano, fino ai percorsi di autonomia per le persone con disabilità a Borgo val di Taro A Bedonia la partecipazione al convegno sulle scuole dell’infanzia di montagna e l’incontro con amministratori e operatori impegnati nel progetto “Infanzia 365”,modello educativo integrato che garantisce servizi 0-6 anni aperti dodici mesi l’anno, con orario esteso dalle 7.30 alle 18.30 e rette azzerate per le famiglie (al netto dei pasti), e grazie anche ai contributi regionali e dell’Inps. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Daffadà: "Garantire copertura telefonica in Alta Val di Taro e Val Ceno"Favorire l'ammodernamento della rete telefonica e della connettività dell'Alta Val Taro e Val Ceno, in provincia di Parma, garantendo continuità del...

Alta Val Taro, exploit turistico: boom di presenze straniereI numeri certificano quello che gli operatori dell'Alta Val Taro già percepivano: il territorio sta vivendo una stagione turistica straordinaria.

Contenuti utili per approfondire Scuola e Welfare prosegue nell'Alta val....

Temi più discussi: Gruppo Beta investe nel welfare: oltre 350.000 euro per il Bonus Bebè; Coop rilancia Close the Gap, sesta edizione per la campagna contro violenza di genere e disuguaglianze; A scuola di cultura (d’impresa); Coop, torna 'Close the Gap', campagna per l’inclusione e la parità di genere.

Piano welfare docenti e ATA, sconti fino al 30% su beni e servizi tramite convenzione con Poste Welfare ServiziIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato dal 12 febbraio una nuova piattaforma digitale di welfare dedicata al personale scolastico e ai dipendenti ministeriali. orizzontescuola.it

Welfare e scuola: ai genitori permessi retribuiti e bonus per il rientro in classe dei figliIl primo giorno di scuola è una tappa fondamentale nella vita di ogni bambino e bambina, un momento carico di emozioni in cui la presenza di un genitore può fare la differenza. Manine strette, zaino ... repubblica.it

Belén Rodriguez ad aprile sosterrà in una scuola internazionale di Milano l’esame per la cittadinanza italiana. Lo scrivono il settimanale Chi e il Corriere della Sera. La showgirl argentina dovrà dimostrare di avere una competenza di livello intermedio (B1). - facebook.com facebook