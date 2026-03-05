Scuola e Welfare prosegue nell’Alta val di Taro il tour della Regione

Nell’Alta val di Taro, la Regione sta portando avanti il suo tour dedicato a scuola e welfare. Nonostante alcune difficoltà, il modello di welfare di comunità adottato in questa zona dimostra che anche in aree montane si possono offrire servizi di livello elevato. L’obiettivo è mostrare come l’innovazione possa rendere queste comunità più attrattive e sostenibili nel tempo.

Dalla scuola dell’infanzia di Bedonia - che garantisce servizi 0-6 anni aperti dodici mesi l’anno, con orario esteso dalle 7.30 alle 18.30 - ai servizi per gli anziani dell’Asp di Compiano, fino ai percorsi di autonomia per le persone con disabilità a Borgo val di Taro A Bedonia la partecipazione al convegno sulle scuole dell’infanzia di montagna e l’incontro con amministratori e operatori impegnati nel progetto “Infanzia 365”,modello educativo integrato che garantisce servizi 0-6 anni aperti dodici mesi l’anno, con orario esteso dalle 7.30 alle 18.30 e rette azzerate per le famiglie (al netto dei pasti), e grazie anche ai contributi regionali e dell’Inps. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

