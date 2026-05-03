Web tax | via libera ai rimborsi per le vendite in conto vendita

Il governo ha approvato i rimborsi per le aziende che hanno effettuato vendite in conto vendita tra il 2020 e il 2022, consentendo loro di recuperare parte delle somme versate in questi anni. La decisione riguarda le imprese che operano tramite marketplace e quelle che gestiscono vendite in conto vendita, due modalità distinte dal punto di vista tecnico. La procedura permette di compensare i pagamenti effettuati durante questo periodo.

? Cosa scoprirai Come possono le aziende recuperare i milioni versati tra il 2020 e il 2022?. Quale differenza tecnica distingue un marketplace da una vendita in conto vendita?. Perché la Corte di Milano ha escluso l'imposta sui ricavi diretti?. Chi potrà presentare istanza di rimborso grazie a questa nuova sentenza?.? In Breve Sentenza 29212026 emessa dai giudici Chindemi e Pavone a Milano.. Rimborso richiesto per oltre 1 milione di euro relativo agli anni 2020-2022.. Web tax calcolata sul 3% dei ricavi per le attività di intermediazione.. Implicazioni per aziende moda e design con modelli ibridi di vendita..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Web tax: via libera ai rimborsi per le vendite in conto vendita Notizie correlate Leggi anche: Corsa ai farmaci per dimagrire. Boom di vendite sul dark web: "È pericoloso. Serve il parere medico" Conto Termico 3.0: ripartono i rimborsi, ecco le nuove regoleIl portale del Gestore servizi energetici riaprirà le operazioni per il Conto Termico 3. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Primo via libera al bilancio Ue dall'Eurocamera, centrodestra diviso; Tasse universitarie più leggere a Padova, via libera alla riforma sostenuta dagli studenti; Sanità, via libera al Piano Pandemico 2025-2029; Lotta alle zanzare, in Emilia-Romagna via libera al Piano 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. Un rivolo d'acqua dal soffitto lo ha inzuppato per tutto il volo. La storia di Kevin Glover su American Airlines fa il giro del web. facebook Professionisti del disordine e propaganda web: se il video della rivolta diventa un meme x.com