Web tax | via libera ai rimborsi per le vendite in conto vendita

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato i rimborsi per le aziende che hanno effettuato vendite in conto vendita tra il 2020 e il 2022, consentendo loro di recuperare parte delle somme versate in questi anni. La decisione riguarda le imprese che operano tramite marketplace e quelle che gestiscono vendite in conto vendita, due modalità distinte dal punto di vista tecnico. La procedura permette di compensare i pagamenti effettuati durante questo periodo.

? Cosa scoprirai Come possono le aziende recuperare i milioni versati tra il 2020 e il 2022?. Quale differenza tecnica distingue un marketplace da una vendita in conto vendita?. Perché la Corte di Milano ha escluso l'imposta sui ricavi diretti?. Chi potrà presentare istanza di rimborso grazie a questa nuova sentenza?.? In Breve Sentenza 29212026 emessa dai giudici Chindemi e Pavone a Milano.. Rimborso richiesto per oltre 1 milione di euro relativo agli anni 2020-2022.. Web tax calcolata sul 3% dei ricavi per le attività di intermediazione.. Implicazioni per aziende moda e design con modelli ibridi di vendita..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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