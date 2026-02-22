Corsa ai farmaci per dimagrire Boom di vendite sul dark web | È pericoloso Serve il parere medico

Una società farmaceutica danese ha lanciato nuovi farmaci dimagranti, attirando l’attenzione di molte star hollywoodiane e italiani. La richiesta è cresciuta rapidamente, con un incremento del 78% nelle vendite ufficiali nel 2024. Tuttavia, sul dark web si registrano vendite clandestine e pericolose di questi farmaci, spesso senza prescrizione medica. La diffusione di queste sostanze senza controllo aumenta i rischi per la salute e solleva preoccupazioni tra gli esperti.

Dimagrire senza fare troppa fatica e senza diete drastiche. Quello a cui ha pensato una azienda farmaceutica danese che ha immesso sul mercato una serie di farmaci, subito decantati da diverse star hollywoodiane che hanno fatto presa anche sugli italiani visto che, nel 2024 le vendite dei farmaci GLP-1 come la semaglutide (Ozempic, Wegovy) e la tirzepatide (commercializzate come Mounjaro) hanno registrato un balzo di quasi il 78 per cento nella vendita con ’ricetta bianca’. Un’esplosione della domanda che ha aperto le porte a un mercato nero sull’online che rischia di fare danni ancora poco chiari dal punto di vista medico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

