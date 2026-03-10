Walter Veltroni a Brindisi per presentare il suo libro Iris la libertà

Il 12 marzo alle 18, Walter Veltroni sarà a Brindisi per presentare il suo libro “Iris, la libertà”. Veltroni, noto giornalista, politico, scrittore e regista, sarà presente nella città pugliese per questa occasione. L’evento si terrà in un luogo ancora da definire, coinvolgendo il pubblico interessato alle sue recenti pubblicazioni.

BRINDISI - Il giornalista, politico, scrittore e regista, Walter Veltroni sarà ospite a Brindisi, giovedì 12 marzo alle ore 18.30 presso la Sala "Gino Strada" di Palazzo Granafei Nervegna, per presentare il suo libro “Iris, la libertà” ed. Rizzoli. L’evento è organizzato dalla libreria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Walter Veltroni presenta il suo ultimo libro: incontro nella sala "Gino Strada"L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Il giornalista,... Walter Veltroni alla Franco Tosi: “La libertà non è un diritto acquisito. Bisogna ancora difenderla e amarla”Legnano, 28 gennaio 2026 – “È finito il tempo del disinteresse, delle alzate di spalle, del farsi spettatori: guardando quello che succede nel mondo,... Contenuti utili per approfondire Walter Veltroni Walter Veltroni a Brindisi per presentare il suo libro Iris, la libertàNon importa se hai vent’anni, essere partigiani significa combattere per la libertà, rischiare per altri e donare te stesso, senza sapere come finirà. E a volte significa morire senza aver potuto gode ... brindisireport.it Martedì 24 febbraio Walter Veltroni presenta a Brindisi il libro Iris, la libertàIl giornalista, politico, scrittore e regista, Walter Veltroni sarà ospite a Brindisi, martedì 24 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Gino Strada di Pal ... brundisium.net