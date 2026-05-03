W Garibaldi da applausi Soldout e grandi ascolti Ecco i prossimi ospiti

Da lanazione.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di ogni puntata, il pubblico lascia il teatro con un sorriso e rivolge spesso parole di gratitudine ai conduttori, agli ospiti e allo staff. La trasmissione, trasmessa dal teatro Garibaldi, si è conclusa con il sold out e ha registrato ascolti elevati. Sono stati annunciati anche i nomi dei prossimi ospiti, mentre gli spettatori continuano a commentare positivamente il mix di divertimento, leggerezza e racconti offerti in due ore di trasmissione.

Alla fine di ogni puntata, quando il pubblico esce sorridente dal Garibaldi la frase più ricorrente rivolta ai conduttori, agli ospiti e agli operatori della trasmissione è: "Grazie! Due ore di vero divertimento, leggerezza e racconti. E’ proprio quello di cui abbiamo bisogno". Gli ascolti sembrano essere davvero entusiasmanti e il teatro è sold out fino all’ultima puntata: W Garibaldi, il talk show presentato da Walter Santillo e Ofelia Passaponti tutti i martedì alle 21.30 e trasmesso in diretta dal Milleventi su RTV 38 sta andando oltre le più rosee aspettative dei suoi promotori, l’associazione Anita che ha la sua casa proprio nel Garibaldi Milleventi e l’emittente televisiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

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