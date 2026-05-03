W Garibaldi da applausi Soldout e grandi ascolti Ecco i prossimi ospiti

Al termine di ogni puntata, il pubblico lascia il teatro con un sorriso e rivolge spesso parole di gratitudine ai conduttori, agli ospiti e allo staff. La trasmissione, trasmessa dal teatro Garibaldi, si è conclusa con il sold out e ha registrato ascolti elevati. Sono stati annunciati anche i nomi dei prossimi ospiti, mentre gli spettatori continuano a commentare positivamente il mix di divertimento, leggerezza e racconti offerti in due ore di trasmissione.

Alla fine di ogni puntata, quando il pubblico esce sorridente dal Garibaldi la frase più ricorrente rivolta ai conduttori, agli ospiti e agli operatori della trasmissione è: "Grazie! Due ore di vero divertimento, leggerezza e racconti. E’ proprio quello di cui abbiamo bisogno". Gli ascolti sembrano essere davvero entusiasmanti e il teatro è sold out fino all’ultima puntata: W Garibaldi, il talk show presentato da Walter Santillo e Ofelia Passaponti tutti i martedì alle 21.30 e trasmesso in diretta dal Milleventi su RTV 38 sta andando oltre le più rosee aspettative dei suoi promotori, l’associazione Anita che ha la sua casa proprio nel Garibaldi Milleventi e l’emittente televisiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - W Garibaldi da applausi. Soldout e grandi ascolti. Ecco i prossimi ospiti Notizie correlate Ecco a voi W Garibaldi. Il format del Milleventi. Tanti ospiti e comicità presto in diretta su Rtv38Va in onda W Garibaldi, il nuovo format televisivo condotto da Walter Santillo che allo spazio Milleventi e in diretta su RTV38 porterà da martedì 24... Sportivo dell’anno. Evento sotto la Rocca. Sul palco grandi ospiti. Ecco tutti i premiati"Lo sportivo dell’anno" è un grande evento di sport e di giovani organizzato dal Comune. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: W Garibaldi da applausi. Soldout e grandi ascolti. Ecco i prossimi ospiti; Geopolitica e guerra. Incontro con Fabbri. Sold out al Garibaldi. W Garibaldi in diretta tv. Il talk show di Santillo da marzo su Rtv38. Con tanti ospiti in arrivoCon quel titolo dal sapore risorgimentale, si vuole accendere i riflettori su uno spazio che è contenuto e contenitore insieme, per dirla con Angelica Lucibello, socia della Civico 69, la società ... lanazione.it Ritorna W Garibaldi. Comicità, musica fotografia: gli ospitiIn diretta su RTV38 Massimo Sestini, Vincenzo Albano, Ginevra Feynes. Enrico Matheis e Lorenzo Cipriani. Musica dal vivo di Giuseppe Scarpato. lanazione.it Quando ai primi di maggio 1860 intraprese la spedizione dei "Mille", Garibaldi era già un personaggio famoso nel mondo. La sua avventura siciliana (e poi napoletana) fu accompagnata da un gran numero di giornalisti, per cui venne raccontata giorno dopo g - facebook.com facebook