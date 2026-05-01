Una donna ha scoperto che il marito la tradiva e, nel primo pomeriggio di oggi, ad Angri, in via Zurlo, lo ha narcotizzato e successivamente ha deciso di castrarlo durante il sonno. Entrambi sono di origini bengalesi, lui ha 41 anni e lei è più giovane di sei anni. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

Scopre che il marito la tradisce e lo evira. È accaduto nel primo pomeriggio ad Angri, in via Zurlo. Entrambi bengalesi, lui 41 anni, lei più giovane di sei anni, erano in crisi da qualche tempo. La donna aveva scoperto di recente che il marito aveva una relazione extraconiugale e ieri pomeriggio ha deciso di dargli una lezione. Lo ha narcotizzato mentre pranzavano e ha atteso che lui si addormentasse per poi afferrare un coltello e recidere il pene. L'uomo, sanguinante, nonostante il dolore lancinante, è riuscito ad uscire di casa per chiedere aiuto ai vicini, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno arrestato la donna, trasferita al carcere di Fuorni.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno. Choc ad Angri

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