Angri scopre il tradimento del marito | la moglie lo narcotizza e lo evira nel sonno

Da ilfattoquotidiano.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 maggio ad Angri, in provincia di Salerno, si è verificato un episodio drammatico: una donna, dopo aver scoperto il tradimento del marito, lo ha narcotizzato e successivamente gli ha asportato i genitali mentre era addormentato. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. Al momento non sono stati forniti ulteriori elementi sulla dinamica dei fatti o sul movente.

Dopo avere scoperto il tradimento del marito, lo ha narcotizzato e poi evirato. È successo nella giornata del 1 maggio ad Angri, in provincia di Salerno. La donna, 35 anni, si trova ora nel carcere di Fuorni, mentre il marito 41enne è stato portato in gravi condizioni all’ ospedale Umberto I di Nocera inferiore. Sul movente le indagini faranno maggiore chiarezza, ma l’ipotesi più accreditata, come riporta il Messaggero, è quella che la vittima avesse un’amante. La coppia è originaria del Bangladesh e sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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SCOPRE IL TRADIMENTO DELLA MOGLIE, UCCIDE I DUE FIGLI PICCOLI E SI TOGLIE LA VITA: IL VIDEO

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