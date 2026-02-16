Volley serie c Invicta periodo nero | un’altra sconfitta

L’Invicta ha subito un’altra sconfitta nella serie C femminile, questa volta contro la Cerretese, con un punteggio di 3-0. La squadra di coach Stefano Spina ha mostrato difficoltà nel mantenere il ritmo, soprattutto nel secondo set, che ha visto un calo evidente. La partita si è giocata domenica pomeriggio in trasferta, e le atlete hanno faticato a trovare continuità in attacco e in difesa.

Prosegue la serie nera per l’ Invicta in serie C femminile. Nella quindicesima giornata di serie C femminile la formazione di coach Stefano Spina ha perso 3-0 (2520, 2515, 2519) sul campo della Cerretese. Sconfitta netta per le grossetane che accumulano sconfitte ed infortuni. Uno stop che mette ancora di più a rischio la salvezza delle maremmane, che speravano di uscire da questo confronto con qualcosa di più. Inizia male il primo set per le grossetane scese in campo impaurite, poi una volta preso coraggio riescono a ridurre lo svantaggio senza successo, ma la sfortuna sembra accanirsi sulla squadra biancorossa che nel corso del secondo set, perde Ramona Valchierai a causa di un brutto infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie c. Invicta, periodo nero: un’altra sconfitta Volley Serie C. Altra bruciante sconfitta per i bianconeri. Troppi errori e il Grosseto ne approfitta Nel match di Serie C di volley, i bianconeri di Fucecchio subiscono una sconfitta pesante contro il Grosseto, evidenziando troppi errori e mancanza di continuità. Serie C femminile. Invicta, occasione gettata alle ortiche. Sconfitta al quinto dopo il doppio vantaggio La squadra di Stefano Spina ha perso in casa al quinto minuto dopo aver avuto un doppio vantaggio. Serie C : Invicta Sol Caffè - Pallavolo Cascina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie C femminile. Invicta, occasione gettata alle ortiche. Sconfitta al quinto dopo il doppio vantaggio; Serie C femminile Invicta occasione gettata alle ortiche Sconfitta al quinto dopo il doppio vantaggio; Serie c femminile. Il sestetto di Spina va a trovare la Cerretese. Servirà una grande prestazione; Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari non sbaglia. Migliarino liquidato in tre set. Volley. Un’Invicta davvero inarrestabile, inanellata la sesta vittoria consecutivaSesta vittoria di fila per l’Invicta maschile di serie C. Nell’anticipo di campionato i ragazzi di Enrico Ferrari hanno ... msn.com C maschile: L’Invictavolleyball apre il girone di ritorno con la trasferta in casa del Migliarino Volley ultimo in classificaGrosseto. L’Invictavolleyball apre il girone di ritorno della serie C maschile con la trasferta in casa del Migliarino Volley. La partita si gioca nel posticipo di domenica delle ore 18,00. I grosse ... grossetosport.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. . HIGHLIGHTS NOVARA - CUNEO Gli Highlights della sfida della 25^ giornata della #SerieA1Tigotà tra la Igor Volley Novara e Cuneo Granda Volley La Playlist dedicata con tutte le sfide della 25^ Giornata https://w - facebook.com facebook