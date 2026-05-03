Volley Serie B | San Marino ribalta la Cavallino 4 Torri nel tie break

Nel match di Volley Serie B, San Marino è riuscito a rimontare e vincere al tie break contro Cavallino 4 Torri. La squadra avversaria aveva vinto i primi due set, ma nel terzo e quarto set San Marino ha reagito, portando la partita al quinto set. Durante l'incontro, un errore tecnico di Cavallino 4 Torri ha contribuito al loro crollo, permettendo a San Marino di completare la rimonta.

? Cosa scoprirai Come ha fatto San Marino a ribaltare due set di svantaggio?. Quale errore tecnico ha causato il crollo della Cavallino 4 Torri?. Perché la tenuta mentale ha deciso il tie break decisivo?. Cosa cambierà in classifica dopo questo scontro diretto per il quinto posto?.? In Breve Bellia e Focosi gestiscono i primi set per la Cavallino 4 Torri.. Jolivot sigla il secondo set per le ospiti sul 22-25.. San Marino vince il tie break finale per 15-13 dopo il 10-11.. La sconfitta interrompe la striscia di otto successi della squadra granata.. La striscia vincente della Cavallino 4 Torri si è fermata a San Marino, dove la Gemini San Marino ha ribaltato un doppio svantaggio nei set conquistando il match per il quinto posto con 3 a 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley Serie B: San Marino ribalta la Cavallino 4 Torri nel tie break Notizie correlate Leggi anche: Volley serie B. Cavallino ancora ko. Un punto al tie break Volley serie B. Sorpresa Cavallino 4 Torri: sbanca il campo della capolistasab group rubicone 1 cavallino 4 torri 3 Parziali: 25-18, 16-25, 18-25, 17-25 Clamoroso a San Mauro Pascoli! La Cavallino sbanca il palasport della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie B1, Pallavolo San Giorgio ospita Ripalta Cremasca seconda in classifica; Volley, Serie B1 – Ruggito Pallavolo San Giorgio, sconfigge Ripalta Cremasca e conquista la salvezza; Volley, Serie B1 - Pallavolo San Giorgio contro Valdarno nella trasferta più lunga della stagione; Campionati regionali, il 25esimo turno entra nel vivo. Volley serie b. Cavallino 4 Torri al tappeto: la serie positiva si interrompe al tie break a San Marinogemini san marino 3 cavallino 4 torri 2 Parziali: 23-25, 22-25, 25-20, 25-19, 15-13 Si interrompe sul campo della Gemini San Marino la ... sport.quotidiano.net Volley Serie B, C, D. Mo.Re, vittoria insperata Vola la Tirabassi & Vezzali. La Fos ora rischia tantoSERIE B1. L’imprevedibile Mo.Re Volley supera la quotata Canottieri Ongina per 3 a 1 (27-25 16-25 25-23 27-25). Ad ... sport.quotidiano.net Ascot Lasalliano Volley Torino - @altocanavesevolley_acv : 3-1 (25/15 - 25/21 - 22/25 - 25/22) Ultima gara tra le mura amiche per i ragazzi della Serie C che stasera incontravano l’Alto - facebook.com facebook