Volley serie B Cavallino ancora ko Un punto al tie break

La squadra di Cavallino 4 Torri ha perso contro Pall. Sabini perché non è riuscita a chiudere il match al tie break. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore degli avversari, dopo cinque set combattuti. La Cavallino ha dominato il primo parziale, ma ha ceduto nel secondo e nel terzo, lasciando spazio alla rimonta degli avversari. Nel quarto set, i padroni di casa hanno reagito e vinto, ma nel tie break si sono dovuti arrendere ancora una volta.

Cavallino 4 Torri 2 Pall. Sabini 3 Parziali: 25-14, 23-25, 21-25, 25-16, 16-18 Tie break ancora amaro per la Cavallino 4 Torri, che perde nuovamente al quinto set. Stavolta in casa contro la Pallavolo Sabini, al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza. Coach Dall'Olio manda in campo Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Jolivot e Rossetti schiacciatori, Focosi e Reccavallo centrali, Puppi libero. L'approccio della Cavallino sul match è fantastico: con Ciardo e Jolivot in battuta vola sul 6-1 indirizzando il primo set nel miglior modo possibile. La Pallavolo Sabini accorcia sull'8-6, ma i padroni di casa tornano a spingere sull'acceleratore.