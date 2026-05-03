Volley l' Elettromeccanica Angelini lotta ma cede a Riccione

Nell’ultima trasferta della stagione, l’Elettromeccanica Angelini ha affrontato Riccione in un derby deciso al quarto set. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1 in favore della squadra locale, con i parziali di 29-27, 23-25, 30-28 e 25-17. Nonostante la resistenza, la squadra ospite non è riuscita a portare a casa il risultato finale.

Il derby è di Riccione: nell’ultima trasferta della stagione, l’Elettromeccanica Angelini lotta ma si arrende per 3-1 (29-27, 23-25, 30-28, 25-17). Una partita in cui Cesena racconta le diverse facce della medaglia: da un lato, una straordinaria dimostrazione di solidità a muro (18 i muri.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Volley femminile, un derby rovente attende l’Elettromeccanica Angelini a ForlìDomani, sabato 7 marzo, al PalaSport Villa Romiti a Forlì andrà in scena il derby di ritorno tra l’Elettromeccanica Angelini e la Libertas, fischio... Volley, missione salvezza per l’Elettromeccanica Angelini: trasferta cruciale a FirenzeL’Elettromeccanica Angelini si prepara alla penultima trasferta della stagione: domani, sabato, le bianconere saranno impegnate a Montespertoli, in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Volley, l’Elettromeccanica Angelini attende Passione Valdarno. Penultimo atto casalingo della stagione; Elettromeccanica Angelini Cesena – Passione Valdarno Volley 0-3; Sconfitta dolce per Cesena: l’Elettromeccanica Angelini cade ma festeggia la salvezza; Volley Club B1 femminile, Riccione - Elettromeccanica Angelini Cesena, un derby dai pesi diversi. Colpo esterno dell'Elettromeccanica Angelini: vince a Montespertoli e blinda la salvezzaLe bianconere s'impongono 1-3 in Toscana e salgono a quota 33 punti. Prestazione super di Parise e Benazzi, ora i play-out sono più lontani ... cesenatoday.it Volley, l’Elettromeccanica Angelini attende Passione Valdarno. Penultimo atto casalingo della stagioneLe romagnole arrivano dalla vittoria esterna a Montespertoli, la settima in dieci gare disputate nel girone di ritorno ... cesenatoday.it Riccione Volley - Elettromeccanica Angelini Cesena diretta streaming qui - facebook.com facebook Sconfitta dolce per Cesena: l’Elettromeccanica Angelini cade ma festeggia la salvezza x.com