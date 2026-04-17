Volley missione salvezza per l’Elettromeccanica Angelini | trasferta cruciale a Firenze
L’Elettromeccanica Angelini affronterà domani in trasferta la squadra di Montespertoli, in provincia di Firenze, in una partita valida per la penultima giornata del campionato. La gara si svolgerà alle 21 e rappresenta un momento chiave per le bianconere, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica. La squadra si prepara con attenzione per questa sfida che potrebbe influire sulle possibilità di salvezza.
L’Elettromeccanica Angelini si prepara alla penultima trasferta della stagione: domani, sabato, le bianconere saranno impegnate a Montespertoli, in provincia di Firenze, sul campo della nona forza del girone (inizio gara alle 21). Cesena, reduce dalla sconfitta contro Ripalta Cremasca, occupa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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