Due giovani atlete del settore giovanile del Plebiscito sono state convocate nella nazionale under 16 di volley. Tra loro, due attaccanti, una nata nel 2010, che hanno già avuto l’opportunità di esordire in Serie A1. La chiamata in nazionale rappresenta un passo importante nel percorso di crescita delle ragazze, che si sono distinte per le loro capacità tecniche e il talento mostrato in campo.

? Cosa scoprirai Chi sono le due talentuose attaccanti del vivaio padovano?. Come ha fatto una giocatrice del 2010 a giocare in Serie A1?. Quale metodo ha permesso il salto di categoria per Sartori e Leonardi?. Cosa farà lo staff tecnico di Ostia per testare le due atlete?.? In Breve Raduno a Ostia dal 3 al 6 maggio con Aleksandra Cotti e Giacomo Grassi.. Staff tecnico include Tamara Triossi, Elena Zappelli ed Emma Sammarco per il supporto.. Noemi Leonardi gioca già in Serie A1 sotto la guida di Stefano Posterivo.. Sartori e Leonardi (nate nel 2010) competono stabilmente nei gruppi Juniores e Cadettes.. Le atlete Carolina Sartori e Noemi Leonardi sono state chiamate dal Plebiscito Padova per il raduno della Nazionale Under 16 che inizierà questo 3 maggio al Centro Federale di Ostia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley: le giovani del Plebiscito chiamate in Nazionale Under 16

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