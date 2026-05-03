Plebiscito Padova doppia chiamata al raduno Nazionale Under 16

Da padovaoggi.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due atlete del Centro sportivo Plebiscito Padova sono state convocate per il raduno della Nazionale Under 16 che si terrà dal 3 al 6 maggio al Centro Federale di Ostia. Le chiamate riguardano Carolina Sartori e Noemi Leonardi, che parteciperanno alla sessione di allenamento collegiale. La selezione si è svolta in occasione di un raduno nazionale a cui hanno partecipato diverse atlete dalla categoria giovanile.

Doppia convocazione in azzurro per il Centro sportivo Plebiscito Padova: le atlete Carolina Sartori e Noemi Leonardi sono state selezionate per il raduno collegiale della Nazionale Under 16, in programma dal 3 al 6 maggio al Centro Federale di Ostia.La selezione guidata dal tecnico Aleksandra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Leggi anche: Domenica 19 Aprile inizia il Campionato Nazionale di Tennis della serie B In lizza Tc Padova e Plebiscito

Leggi anche: Margherita Ferretti. Raduno nazionale. Convocata per under 16

Altri aggiornamenti

plebiscito padova plebiscito padova doppia chiamataPlebiscito chiude il campionato da prima della classe: ora i playoff promozioneDopo la vittoria del 25 aprile a domicilio contro Modena nel campionato di pallanuoto maschile di serie B, la compagine di coach Marinelli avrà una settimana di riposo prima della semifinale promozion ... padovaoggi.it

plebiscito padova plebiscito padova doppia chiamataNon bastano cuore e grinta: il Plebiscito torna a casa a mani vuote dalla capitaleIeri 18 aprile nel campionato di pallanuoto femminile di serie A1 le ragazze di coach Stefano Posterivo escono sconfitte 11-6. Torneranno in campo il 12 maggio nel recupero contro Trieste ... padovaoggi.it

Trova facilmente notizie e video collegati.