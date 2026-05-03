Plebiscito Padova doppia chiamata al raduno Nazionale Under 16

Due atlete del Centro sportivo Plebiscito Padova sono state convocate per il raduno della Nazionale Under 16 che si terrà dal 3 al 6 maggio al Centro Federale di Ostia. Le chiamate riguardano Carolina Sartori e Noemi Leonardi, che parteciperanno alla sessione di allenamento collegiale. La selezione si è svolta in occasione di un raduno nazionale a cui hanno partecipato diverse atlete dalla categoria giovanile.

Doppia convocazione in azzurro per il Centro sportivo Plebiscito Padova: le atlete Carolina Sartori e Noemi Leonardi sono state selezionate per il raduno collegiale della Nazionale Under 16, in programma dal 3 al 6 maggio al Centro Federale di Ostia.La selezione guidata dal tecnico Aleksandra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Domenica 19 Aprile inizia il Campionato Nazionale di Tennis della serie B In lizza Tc Padova e Plebiscito Leggi anche: Margherita Ferretti. Raduno nazionale. Convocata per under 16 Altri aggiornamenti Plebiscito chiude il campionato da prima della classe: ora i playoff promozioneDopo la vittoria del 25 aprile a domicilio contro Modena nel campionato di pallanuoto maschile di serie B, la compagine di coach Marinelli avrà una settimana di riposo prima della semifinale promozion ... padovaoggi.it Non bastano cuore e grinta: il Plebiscito torna a casa a mani vuote dalla capitaleIeri 18 aprile nel campionato di pallanuoto femminile di serie A1 le ragazze di coach Stefano Posterivo escono sconfitte 11-6. Torneranno in campo il 12 maggio nel recupero contro Trieste ... padovaoggi.it