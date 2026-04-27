Volley la Rossopomodoro Palermo si arrende alla Jonica e vede lo spettro playout

Nel match di volley, la Rossopomodoro Palermo ha iniziato con un primo set molto forte, dominando nettamente. Tuttavia, la partita ha cambiato ritmo quando la Jonica di Santa Teresa di Riva ha deciso di reagire, prendendo il controllo del gioco. La squadra di casa ha tentato di resistere, ma non è riuscita a contenere l’assalto della quarta forza del campionato, che alla fine ha vinto l’incontro. La sconfitta ha portato la squadra palermitana a rischiare la presenza nei playout.

Un primo set stellare, travolgente, dominato. Ma il sogno della Rossopomodoro Volo Palermo si è poi infranto sul più bello, quando la Jonica di Santa Teresa di Riva ha cambiato marcia e il sestetto biancoverde non è stato più in grado di reggere l’urto della quarta forza del campionato. Resta.🔗 Leggi su Palermotoday.it Volley Letojanni - Rossopomodoro Palermo 3-1, intervista ad Adriano Balsamo Notizie correlate Volley, troppo forte la capolista Aquila Bronte: la Rossopomodoro Palermo cede e rivede i playoutLa Rossopomodoro Volo Palermo non ripete l’impresa di Corigliano e, nella 22esima giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H),... Volley, la Rossopomodoro Volo Palermo si ferma a Bronte: sconfitta per 3-0Dopo due vittorie consecutive (Sciacca e Gupe), la Rossopomodoro Volo Palermo si ferma a Bronte in casa del Ciclope, quinta forza del campionato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Volley, la Rossopomodoro sfida Termini nel derby; Tutto facile per la Rossopomodoro, Termini travolta 3-0 e aggancio salvezza; Scalia Volley Sciacca, il Papiro indigesto per gli uomini di Frinzi Russo; La Jonica si impone in rimonta a Palermo (1-3). Ora la sfida alla capolista. Volley, la Rossopomodoro sfida Termini nel derbyI palermitani in casa del fanalino di coda per ritrovare fiducia e vittoria. I tre punti d’obbligo per riprendere slancio sulla strada della salvezza ... palermotoday.it La Jonica si impone in rimonta a Palermo (1-3). Ora la sfida alla capolistaLa Jonica Volley Santa Teresa di Riva conquista una vittoria di carattere nella 24ª giornata del campionato di Serie B, superando in trasferta la Rossopomodoro Volo Palermo per 1-3 al PalaOreto. Un su ... messinasportiva.it SERIE B – 24ª GIORNATA PalaOreto, Palermo Rossopomodoro Volo Palermo – Jonica Volley Santa Teresa di Riva 1-3 La Jonica Volley espugna il PalaOreto e conquista un’altra vittoria importante, rimontando dopo un avvio difficile e imponend - facebook.com facebook