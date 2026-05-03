Volley la Querzoli Forlì cade a Falconara | Ora rialziamo la testa per l' ultima partita

La Querzoli Volley Forlì ha perso 3-0 contro la Pallavolo Sabini nella 25esima giornata del campionato di Serie B maschile, con i parziali di 25-21, 25-23 e 25-23. La partita si è disputata sul parquet di Falconara. La squadra forlivese affronta ora l’ultima gara della stagione con l’obiettivo di rialzarsi.

Si interrompe sul parquet marchigiano la corsa della Querzoli Volley Forlì, che nella 25esima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile cede per 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) contro la Pallavolo Sabini. Un risultato netto nel punteggio, ma che non racconta appieno l’equilibrio visto in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La Querzoli Volley Forlì scende a Grottazzolina per restare nel gruppo di testaLa classifica parla chiaro: la Querzoli è lì, nelle prime posizioni di vertice, ma tuttavia il campo marchigiano è storicamente ostico e la M&G... La Querzoli Volley Forlì cerca riscatto contro MontorioDopo la battuta d’arresto esterna sul campo di San Marino nella prima giornata di ritorno, la Querzoli Volley Forlì torna tra le mura amiche del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pallavolo, la Querzoli Volley Forlì attende al Pala Romiti la Paoloni Macerata; La Querzoli Volley Forlì travolge Macerata al PalaRomiti e conferma il quarto posto; Volley: la Sios Novavetro batte Grottazzolina ed è salva con due turni di anticipo; Volley B, ore 17: il club di De Marco in trasferta a Ravenna. Hokkaido, non staccare la spina. Volley, la Querzoli Forlì cade a Falconara: Ora rialziamo la testa per l'ultima partitaSi interrompe sul parquet marchigiano la corsa della Querzoli Volley Forlì, che nella 25esima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile cede per 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) contro la Pallavo ... forlitoday.it Forlì si arrende a Falconara: la Querzoli lotta ma la Sabini non perdonaLa corsa della Querzoli Volley Forlì si ferma nelle Marche, dove i ragazzi di coach Claudio Visani cedono il passo alla Pallavolo Sabini nella 25ª giornata di Serie B maschile. Il 3-0 finale premia i ... forli24ore.it SERIE B: ULTIMA IN CASA STAGIONALE! La formazione di Silvestrini-Sciati dopo la sconfitta contro NovaVolley Loreto, che comunque la mantiene al settimo posto del girone D, riceve la visita dell'ambiziosa Querzoli Volley Forlì, quarta in classifica. Spettacol - facebook.com facebook