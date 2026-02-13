La Querzoli Volley Forlì cerca riscatto contro Montorio

La Querzoli Volley Forlì si prepara a sfidare Montorio dopo aver perso fuori casa contro San Marino nella prima giornata di ritorno. La squadra vuole subito reagire e tornare a vincere davanti al proprio pubblico al PalaSport Villa Romiti. I giocatori sono determinati a riscattarsi e a mettere in campo tutta la grinta possibile.

Dopo la battuta d’arresto esterna sul campo di San Marino nella prima giornata di ritorno, la Querzoli Volley Forlì torna tra le mura amiche del PalaSport Villa Romiti per una sfida che profuma di riscatto e di passione. Sabato alle ore 20:30 i ragazzi di coach Visani scenderanno in campo contro la Asd Montorio Volley Teramo. La sconfitta contro la Gemini Med ha lasciato l'amaro in bocca, ma ha anche acceso la voglia di rivalsa e contro la formazione abruzzese del Montorio Volley Teramo, la Querzoli è chiamata a una prova di forza mentale e tecnica. L’imperativo è ritrovare compattezza, non mollare mai su nessun pallone e dimostrare che il passo falso di una settimana fa è stato solo un incidente di percorso.🔗 Leggi su Forlitoday.it

