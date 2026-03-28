La Querzoli Volley Forlì si prepara per una trasferta a Grottazzolina, dopo aver concluso le recenti partite. La squadra si sposterà per affrontare una delle gare più importanti del campionato, con l’obiettivo di mantenere la posizione nel gruppo di testa. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento chiave per la squadra in questa fase della stagione.

La classifica parla chiaro: la Querzoli è lì, nelle prime posizioni di vertice, ma tuttavia il campo marchigiano è storicamente ostico e la M&G rappresenta un ostacolo di alto livello Archiviate le ultime fatiche, la Querzoli Volley Forlì si prepara a una delle trasferte più delicate della stagione. Sabato alle ore 20.30 i ragazzi guidati da coach Visani scenderanno sul taraflex di Grottazzolina per affrontare i padroni di casa della M&G, nel match valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie B maschile. La classifica parla chiaro: la Querzoli è lì, nelle prime posizioni di vertice, ma tuttavia il campo marchigiano è storicamente ostico e la M&G rappresenta un ostacolo di alto livello. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La Querzoli Volley Forlì scende a Grottazzolina per restare nel gruppo di testa

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